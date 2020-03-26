21:27 26 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD18.00
  • RUB0.23
  • RON4.02
  • UAH0.64
Поиск
Видео

Саммит новой эпохи: Путин принял участие в видеоконференции лидеров G20

Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (319)
34 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200326/29671192/sammit-novoy-epokhi-vladimir-putin-prinyal-uchastie-v-videokonferentsii-liderov-g20.html

Саммит "Большой двадцатки" был созван в экстренном режиме по инициативе Саудовской Аравии и впервые в истории проводился по видеосвязи.

Главным вопросом конференции стало сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса и ее влияние на мировую экономику.

Внеочередной саммит собрал не только лидеров стран G20, но и ряд других государств, представителей международных организаций и региональных объединений.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Оценка ВОЗ: пандемия жмет на акселератор

Общение прошло в закрытом для прессы формате, без фиксированной продолжительности.

Дискуссия началась с выступления короля председательствующей в "Группе 20" Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, который сказал, что встреча призвана демонстрировать ответственность лидеров крупнейших экономик мира перед лицом беспрецедентной ситуации.

Президент РФ Владимир Путин заявил на саммите G20, что коронавирус обернется более серьезными проблемами, чем финансовый кризис 2008-2009 годов. 

Российский лидер предложил на период пандемии коронавируса ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости, а также создать специальный фонд для реализации мер по борьбе с распространяющейся инфекцией.

Участники "Большой двадцатки" в заявлении по итогам саммита объявили, среди прочего, о выделении более 5 триллионов долларов для поддержки экономик государств на фоне пандемии коронавируса.

Другие подробности - в нашем видео.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (319)

По теме

Генсек ООН о COVID-19: гуманитарный кризис требует плана "военного времени"
Мир сорвался в системный кризис – поможет ли "пятерка"?


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Плакат-призыв на здании в Южной Африке.
Не паникуй, оставайся дома: призывы на улицах городов во время COVID-19
Саммит новой эпохи: Владимир Путин принял участие в видеоконференции лидеров G20
Саммит новой эпохи: Путин принял участие в видеоконференции лидеров G20
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться