Саммит новой эпохи: Путин принял участие в видеоконференции лидеров G20

Саммит "Большой двадцатки" был созван в экстренном режиме по инициативе Саудовской Аравии и впервые в истории проводился по видеосвязи.

Главным вопросом конференции стало сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса и ее влияние на мировую экономику.

Внеочередной саммит собрал не только лидеров стран G20, но и ряд других государств, представителей международных организаций и региональных объединений.

Общение прошло в закрытом для прессы формате, без фиксированной продолжительности.

Дискуссия началась с выступления короля председательствующей в "Группе 20" Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, который сказал, что встреча призвана демонстрировать ответственность лидеров крупнейших экономик мира перед лицом беспрецедентной ситуации.

Президент РФ Владимир Путин заявил на саммите G20, что коронавирус обернется более серьезными проблемами, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.

Российский лидер предложил на период пандемии коронавируса ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости, а также создать специальный фонд для реализации мер по борьбе с распространяющейся инфекцией.

Участники "Большой двадцатки" в заявлении по итогам саммита объявили, среди прочего, о выделении более 5 триллионов долларов для поддержки экономик государств на фоне пандемии коронавируса.

Другие подробности - в нашем видео.

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