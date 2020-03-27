Мировые державы призывают отменить санкции из-за распространения COVID-19

Письмо Гутеррешу направили постпредства стран при ООН.
Восьмерка стран считает, что справиться с пандемией может лишь глобальная солидарность.
К такому мнению склоняется все больше политиков и экспертов по всему миру.
Ранее сам генсек ООН призвал отказаться от санкционной политики. Он считает, что это даст возможность лучше справиться с последствиями пандемии.
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