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Макрон предупредил о возможном распаде Шенгенской зоны из-за коронавируса

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (342)
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https://ru.sputnik.md/video/20200327/29685066/macron-predupredil-o-vozmozhnom-raspade-shengenskoy-zony-iz-za-koronavirusa.html

COVID-19 опасен и коварен. Он угрожает не только человеческим организмам и судьбам, но также глобальной экономике и мировому порядку.

На саммите глав государств ЕС французский президент заявил, что пандемия может уничтожить основы Европейского союза, включая Шенген, если страны-участницы не проявят солидарность в борьбе с новым кризисом.

Эмманюэль Макрон сказал остальным 26 лидерам стран Евросоюза, что риски, связанные с пандемией COVID-19, могут поставить на кон "выживание европейского проекта".

Смогут ли страны Старого Света найти общее решение по борьбе с пандемией и ее последствиями?

Детали - в нашем видео.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (342)

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