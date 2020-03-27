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Помощь РФ - Молдове: 10 тысяч тестов на COVID-19

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (347)
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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200327/29686763/pomosch-rf-moldove-10-tysyach-testov-na-covid-19.html

Посол России в Молдове Олег Васнецов передал в пятницу первый лот тест-систем для диагностики коронавируса главе молдавского Минздрава Виорике Думбрэвяну.

По словам Васнецова, эпидемия коронавируса поразила свыше 180 стран во всем мире, в том числе и в Восточной Европе.

Самолет
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдову прибыла гуманитарная помощь от России — тесты на коронавирус

"Руководство Российской Федерации приняло решение оказать помощь братскому и дружественному молдавскому народу, прислав 10 тысяч экспресс-тестов", - заявил он.  

Дипломат высоко оценил профессионализм молдавских и подчеркнул, что тесты помогут молдавским врачам справиться с пандемией и не допустить распространения вируса по всей

Глава молдавского Минздрава, в свою очередь, поблагодарила Россию за помощь и подчеркнула, что они являются важным вкладом в борьбыу с эпидемией.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 199 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 11 случаев выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (347)

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