Эпицентр пандемии: российские военные медики помогают Бергамо

Родной город Труффальдино приобрел новую известность - одного из самых пострадавших от коронавируса населенных пунктов на севере Италии.

Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.

На 14 транспортных самолетах была доставлена уникальная спецтехника для дезинфекции и диагностики.

В составе контингента 8 военных медицинских бригад.

В составе каждой из них - терапевт, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог и медицинская сестра-анестезиолог.

Не исключено, что этот воздушный мост между двумя странами будет действовать постоянно в ходе борьбы с эпидемией коронавируса в Италии.

Российскую военную технику уже используют для того, чтобы специальным реагентом обработать помещения клиник и подъездные пути к ним. Параллельно идет осмотр других объектов для уточнения объемов предстоящих работ.

Детально об оснащении, возможностях и планах "медицинского десанта" - в нашем видео.

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