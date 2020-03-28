Эпицентр пандемии: российские военные медики помогают Бергамо

Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.
На 14 транспортных самолетах была доставлена уникальная спецтехника для дезинфекции и диагностики.
В составе контингента 8 военных медицинских бригад.
В составе каждой из них - терапевт, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог и медицинская сестра-анестезиолог.
Не исключено, что этот воздушный мост между двумя странами будет действовать постоянно в ходе борьбы с эпидемией коронавируса в Италии.
Российскую военную технику уже используют для того, чтобы специальным реагентом обработать помещения клиник и подъездные пути к ним. Параллельно идет осмотр других объектов для уточнения объемов предстоящих работ.
Детально об оснащении, возможностях и планах "медицинского десанта" - в нашем видео.
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