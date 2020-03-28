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Эпицентр пандемии: российские военные медики помогают Бергамо

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (355)
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https://ru.sputnik.md/video/20200328/29679829/epitsentr-pandemii-rossiyskie-voennye-mediki-pribyli-v-bergamo.html

Родной город Труффальдино приобрел новую известность - одного из самых пострадавших от коронавируса населенных пунктов на севере Италии.

Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.

© REUTERS / Remo Casilli
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На 14 транспортных самолетах была доставлена уникальная спецтехника для дезинфекции и диагностики.

В составе контингента 8 военных медицинских бригад.

В составе каждой из них - терапевт, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог и медицинская сестра-анестезиолог.

Не исключено, что этот воздушный мост между двумя странами будет действовать постоянно в ходе борьбы с эпидемией коронавируса в Италии.

Российскую военную технику уже используют для того, чтобы специальным реагентом обработать помещения клиник и подъездные пути к ним. Параллельно идет осмотр других объектов для уточнения объемов предстоящих работ.

Детально об оснащении, возможностях и планах "медицинского десанта" - в нашем видео.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (355)

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