Женщина-астронавт рассказала о том, как поддерживать жизнь в самоизоляции

Важно быть занятым каждый день - это помогает поддерживать психологическое здоровье.
Таков первый совет женщины-астронавта Европейского космического агентства. Он предназначен, прежде всего, для семей с детьми, живущих в маленьких квартирах
Саманта также отметила важность общения и обратной связи в ситуации, когда людям на протяжении долгого времени приходится находиться близко друг к другу в закрытом пространстве, что может сильно раздражать и действовать на нервы.
В этих условиях полезно найти место для уединения, своеобразное "личное убежище", уверена астронавт.
Саманта Кристоферетти провела на Международной космической станции 199 дней в составе 42/43 экспедиции.
Другие детали - в нашем видео.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK