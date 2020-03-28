Женщина-астронавт рассказала о том, как поддерживать жизнь в самоизоляции

Своим опытом делится Саманта Кристоферетти, которая провела на Международной космической станции без малого 200 дней.

Важно быть занятым каждый день - это помогает поддерживать психологическое здоровье.

Таков первый совет женщины-астронавта Европейского космического агентства. Он предназначен, прежде всего, для семей с детьми, живущих в маленьких квартирах

Саманта также отметила важность общения и обратной связи в ситуации, когда людям на протяжении долгого времени приходится находиться близко друг к другу в закрытом пространстве, что может сильно раздражать и действовать на нервы.

В этих условиях полезно найти место для уединения, своеобразное "личное убежище", уверена астронавт.

Саманта Кристоферетти провела на Международной космической станции 199 дней в составе 42/43 экспедиции.

Другие детали - в нашем видео.

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