19:24 28 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD18.04
  • RUB0.23
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск
Видео

Женщина-астронавт рассказала о том, как поддерживать жизнь в самоизоляции

Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (365)
131 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200328/29685119/zhenschina-astronavt-rasskazala-o-tom-kak-podderzhivat-zhizn-v-samoizolyatsii.html

Своим опытом делится Саманта Кристоферетти, которая провела на Международной космической станции без малого 200 дней.

Важно быть занятым каждый день - это помогает поддерживать психологическое здоровье.

Скафандр астронавта NASA на выставке в рамках Международный конгресс астронавтики (22 октября 2019). Вашингтон
© Sputnik / Сергей Мамонтов
Астронавт из США побила рекорд пребывания женщины в космосе

Таков первый совет женщины-астронавта Европейского космического агентства. Он предназначен, прежде всего, для семей с детьми, живущих в маленьких квартирах

Саманта также отметила важность общения и обратной связи в ситуации, когда людям на протяжении долгого времени приходится находиться близко друг к другу в закрытом пространстве, что может сильно раздражать и действовать на нервы.

В этих условиях полезно найти место для уединения, своеобразное "личное убежище", уверена астронавт.

Саманта Кристоферетти провела на Международной космической станции 199 дней в составе 42/43 экспедиции.

Другие детали - в нашем видео.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (365)

По теме

Впервые в истории в открытый космос вышел женский экипаж МКС - фото


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Техника не должна нести опасности.
Войска РХБЗ: проверка готовности противостоять угрозе вирусных инфекций
Эпицентр пандемии: российские военные медики прибыли в Бергамо
Эпицентр пандемии: российские военные медики помогают Бергамо
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться