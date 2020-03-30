Как российские военные дезинфицируют пансионаты в Италии - видео

В общей сложности военные обработали восемь лечебных учреждений и продезинфицировали более 21 тысячи квадратных метров внутренних помещений.

На севере Италии российские военные проводят санитарную обработку пансионатов и больниц. В регионе Ломбардия сложилась наиболее тяжелая ситуация с пандемией коронавируса. Российские специалисты, используя привезенную с собой технику, дезинфицируют помещения от губительных вирусов. В общей сложности военные обработали восемь лечебных учреждений и продезинфицировали более 21 тысячи кв. метров внутренних помещений. О технологии работ - в нашем видео.

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