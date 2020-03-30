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Режим ЧП, штрафы и тюремный срок: как в мире борются с коронавирусом - видео

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https://ru.sputnik.md/video/20200330/29712313/rezhim-ChP-shtrafy-i-tyuremnyy-srok--kak-strany-boryutsya-s-koronavirusom.html

Чтобы сдержать эпидемию, власти идут на радикальные меры. О самых строгих – рассказываем в нашем видео.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек. Количество заразившихся растет во всех странах СНГ, Балтии и в Грузии.

В Молдове подтвердились еще 35 случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге в понедельник.

"После обработки 169 тестов подтвердились 35 случаев инфекции COVID-19", - заявила глава Минздрава.

Таким образом, к настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Молдове достигло 298 человек.

Тенденция распространения коронавируса во всех странах Европы практически одинаковая.  Чтобы сдержать эпидемию, власти разных стран идут на радикальные меры. О самых строгих – рассказываем в нашем видео.



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