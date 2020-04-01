В России военные, полиция и МЧС показали, как будут бороться с коронавирусом

В России военные вместе с сотрудниками полиции и МЧС провели учения по отработке действий при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной заражением коронавируса.

Специалисты бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа РФ совместно с представителями МЧС и МВД взяли пробы почвы, воздуха и воды и доставили их в современный лабораторно-полевой комплекс.

В районе учений (под Вологоградом) были развернуты станции дезинфекции транспорта и улиц. Для этого задействовали новейшие авторазливочные станции АРС-14КМ.

Также в рамках учений военнослужащие провели санитарную обработку населения в ближайших населенных пунктах.

Как это было — смотрите в видеосюжете.

Во время учений было задействовано около 100 единиц военной техники.

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