В России военные, полиция и МЧС показали, как будут бороться с коронавирусом

Специалисты бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа РФ совместно с представителями МЧС и МВД взяли пробы почвы, воздуха и воды и доставили их в современный лабораторно-полевой комплекс.
В районе учений (под Вологоградом) были развернуты станции дезинфекции транспорта и улиц. Для этого задействовали новейшие авторазливочные станции АРС-14КМ.
Также в рамках учений военнослужащие провели санитарную обработку населения в ближайших населенных пунктах.
Как это было — смотрите в видеосюжете.
Во время учений было задействовано около 100 единиц военной техники.
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