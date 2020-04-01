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Подают пример: студенты массово производят защитные маски для врачей - видео

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© Video : Sputnik, Facebook / Viziere.md
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200401/29734330/podayut-primer-studenty-massovo-proizvodyat-zaschitnye-maski-dlya-vrachey-.html

Группа молдавских студентов Технического университета Молдовы запустила в массовое производство защитных экранов для врачей "первой линии".

Маска разработана таким образом, чтобы полностью закрывать лицо медика. Это защищает его от заражения. 

Медицинская маска в руке врача
© Sputnik / Алексей Даничев
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По словам главы Минздрава Виорики Думбрэвяну, за один только понедельник были распределены между медицинскими учреждениями две тысячи экранов.

"Это огромный производственный потенциал. Маски будут производиться тысячами и распределяться по всей стране", заявила Думбрэвяну, которая поблагодарила студентов. 

К настоящему моменту студенты приступили к производству защитных костюмов. 

Потенциал производственных линий колоссальный. Один лазерный станок способен вырезать тысячу масок в день, а сборка занимает всего семь минут. Их главное достоинство – простота в использовании, а также цена. Себестоимость производства одного экрана составляет всего 30 леев.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 5 смертей (в том числе две  в Приднестровье) и 22 случая выздоровления от COVID-19.

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