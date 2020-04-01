Подают пример: студенты массово производят защитные маски для врачей - видео

Маска разработана таким образом, чтобы полностью закрывать лицо медика. Это защищает его от заражения.

По словам главы Минздрава Виорики Думбрэвяну, за один только понедельник были распределены между медицинскими учреждениями две тысячи экранов.

"Это огромный производственный потенциал. Маски будут производиться тысячами и распределяться по всей стране", заявила Думбрэвяну, которая поблагодарила студентов.

К настоящему моменту студенты приступили к производству защитных костюмов.

Потенциал производственных линий колоссальный. Один лазерный станок способен вырезать тысячу масок в день, а сборка занимает всего семь минут. Их главное достоинство – простота в использовании, а также цена. Себестоимость производства одного экрана составляет всего 30 леев.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 5 смертей (в том числе две в Приднестровье) и 22 случая выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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