Россия отправила в США самолет с гуманитарной помощью - видео

На борту самолёта Минобороны лекарства и оборудование для диагностики коронавируса. Об этом накануне Владимир Путин и Дональд Трамп договорились в ходе телефонного разговора. Как американцы отреагировали на помощь Москвы – смотрите в нашем видео.

Россия направила в США самолет с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом. На борту, вылетевшем с аэродрома Чкаловский, необходимое медицинское оборудование, а также медицинские маски. Как американцы отреагировали на помощь Москвы – смотрите в нашем видео.

Предложение отправить гуманитарку в США президент России Владимир Путин озвучил во время телефонного разговора со своим коллегой Дональдом Трампом 30 марта.

Путин рассчитывает, что при необходимости США также помогут России. По последним данным, в США число заболевших COVID-19 превышает 170 000 человек.

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