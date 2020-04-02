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Российские военные оборудуют полевой госпиталь в Бергамо – видео

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https://ru.sputnik.md/video/20200402/29741837.html
Российские военные оборудуют полевой госпиталь в Бергамо – видео
Полевой госпиталь в Бергамо для заразившихся коронавирусом будет готов к полноценной работе в ближайшее время: 200 специалистов со стороны России и Италии начнут принимать пациентов.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=85796850&type=mp4
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PT0M53S
2020-04-02T11:58Z

Полевой госпиталь в Бергамо для заразившихся коронавирусом будет готов к полноценной работе в ближайшее время: 200 специалистов со стороны России и Италии начнут принимать пациентов.

По информации Минобороны РФ, госпиталь, развернутый в Бергамо, уже начали оборудовать Российские врачебно-сестринские бригады вместе с итальянскими коллегами.

Прием пациентов в госпитале, рассчитанном на 142 койко-места, начнется в начале апреля.

В сообщении Минобороны отмечается, что при оборудовании отделений реанимации, интенсивной терапии, диагностической лаборатории и отделения для выздоравливающих итальянские специалисты учитывают опыт российских коллег и строгие требования к эпидемической безопасности в России.

Напомним, что Россия активно оказывает поддержку Италии, где пандемия коронавируса обернулась катастрофой. Долгое время страна была в лидерах по числу умерших и заболевших, довольно быстро обогнав Китай в этой невеселой гонке, где победителей быть не может.

В Италии уже работают сто четыре российских военных медика. Кроме того, туда было направлено диагностическое и дезинфекционное оборудование и десятки аппаратов для искусственной вентиляции легких.

В данном госпитале будут представлены все отделения для оказания специализированной помощи больным с коронавирусной инфекцией.



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