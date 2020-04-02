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Российские экстренные службы поддержали флешмоб #StayHome

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (457)
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© Ruptly / МЧС России
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200402/29742896/rossiyskie-ekstrennye-sluzhby-podderzhali-fleshmob-stayhome.html

К акции, которая охватывает одну за другой пострадавшие от коронавируса страны мира, присоединились люди, находящиеся на переднем крае борьбы с инфекцией в различных регионах России.

Участники по всей стране выложили в социальные сети видео и фото с призывом не выходить на улицу во время всеобщей самоизоляции и нерабочей недели, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Сами же сотрудники продолжают работать, обеспечивая здоровье и безопасность населения в это непростое время.

Это пожарные, спасатели, полицейские, представители других экстренных служб. Их послание, вне зависимости от того, краткое оно или более развернутое, озвученное или нет, снятое в виде ролика или фотографии, имеет один посыл: "Оставайтесь дома, ради нас, ради вас!".

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (457)

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