Российские экстренные службы поддержали флешмоб #StayHome.

К акции, которая охватывает одну за другой пострадавшие от коронавируса страны мира, присоединились люди, находящиеся на переднем крае борьбы с инфекцией в различных регионах России.

Участники по всей стране выложили в социальные сети видео и фото с призывом не выходить на улицу во время всеобщей самоизоляции и нерабочей недели, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Сами же сотрудники продолжают работать, обеспечивая здоровье и безопасность населения в это непростое время.

Это пожарные, спасатели, полицейские, представители других экстренных служб. Их послание, вне зависимости от того, краткое оно или более развернутое, озвученное или нет, снятое в виде ролика или фотографии, имеет один посыл: "Оставайтесь дома, ради нас, ради вас!".

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