Владимир Путин выступает с обращением к нации

Со дня предыдущего послания президента России гражданам страны прошла ровно неделя, тогда речь шла о распространении коронавируса и мерах по борьбе с инфекцией.

В обращении 25 марта российский лидер подчеркнул, что государство должно работать на опережение и главная цель — жизнь и здоровье людей.

Президент предложил ряд мер для снижения скорости распространения болезни, а также поддержки граждан и бизнеса.

Так, в связи с неблагоприятной обстановкой он выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию и установил нерабочую неделю с сохранением заработной платы.

Также глава государства распорядился увеличить пособия по безработице до размера МРОТ, объявить кредитные каникулы для граждан и малого и среднего бизнеса, сохранить все социальные выплаты в ближайшие полгода без подачи документов, а также ряд других мер.

О работе Путин над новым посланием гражданам России сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что оно будет передано во второй половине дня.

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