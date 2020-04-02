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Владимир Путин выступает с обращением к нации

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https://ru.sputnik.md/video/20200402/29743539/vladimir-putin-vystupaet-s-obrascheniem-k-natsii.html
Владимир Путин выступает с обращением к нации
Со дня предыдущего послания президента России гражданам страны прошла ровно неделя, тогда речь шла о распространении коронавируса и мерах по борьбе с инфекцией.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=8237915&type=mp4
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PT1S
2020-04-02T16:56Z

Со дня предыдущего послания президента России гражданам страны прошла ровно неделя, тогда речь шла о распространении коронавируса и мерах по борьбе с инфекцией.

В обращении 25 марта российский лидер подчеркнул, что государство должно работать на опережение и главная цель — жизнь и здоровье людей.

Президент предложил ряд мер для снижения скорости распространения болезни, а также поддержки граждан и бизнеса.

Женщина у себя дома в Казани смотрит трансляцию обращения президента России.
© Sputnik / Maksim Bogodvid
Владимир Путин: обращение к нации на фоне распространения коронавируса
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Так, в связи с неблагоприятной обстановкой он выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию и установил нерабочую неделю с сохранением заработной платы.

Также глава государства распорядился увеличить пособия по безработице до размера МРОТ, объявить кредитные каникулы для граждан и малого и среднего бизнеса, сохранить все социальные выплаты в ближайшие полгода без подачи документов, а также ряд других мер.

О работе Путин над новым посланием гражданам России сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что оно будет передано во второй половине дня.

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