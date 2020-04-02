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Парламент не набрал кворума: заседание не состоялось

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https://ru.sputnik.md/video/20200402/29749798/parlament-ne-nabral-kvorum-zasedanie-sorvano.html

В четверг парламенту предстояло заслушать проект поправок к ряду законов, которые правительство приняло под свою ответственность. Однако этого так и не произошло - на заседание явились всего 39 депутатов из 101-го.

"Фракция ПСРМ приняла решение не участвовать на сегодняшнем заседании парламента. Это полностью законная процедура, которая полностью соответствует регламенту", - заявил депутат-социалист Влад Бэтрынча.

Парламент РМ
© Sputnik / Cezar Salagor
Что заявили парламентские фракции о пакете законов, принятых правительством

По словам народного избранника, фракция ПСРМ полностью доверяет правительству. По этой причине депутаты парламентской группы решили проигнорировать заседание.  

У парламентской оппозиции есть три дня, чтобы объявить вотум недоверия кабинету министров.

Однако это, судя по прозвучавшим заявлениям, не произойдет.

"Насколько мне известно, никто не будет выдвигать вотум недоверия. Этого не сделаем мы, этого не сделают, насколько мне известно, наши коллеги из парламентской оппозиции", - заявил депутат группы "Pro Moldova" Андриан Канду.

В среду кабмин утвердил под собственную ответственность проект поправок, которые предусматривают меры, касающиеся социальной поддержки граждан в условиях чрезвычайного положения, содействия предпринимательской деятельности и изменения ряда законов для улучшения налогово-бюджетного законодательства.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (460)

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