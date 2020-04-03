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“Прямая клевета”: Захарова о статье La Stampa про российскую помощь Италии

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (477)
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В Москве публикацию газеты посчитали абсурдом, а посольство России в Италии направило изданию протест.

В марте Россия отправила в Италию 14 самолетов ВКС с вирусологами, врачебно-сестринскими бригадами и всем необходимым оборудованием для борьбы с коронавирусом.

Военнослужащие медицинской службы ВС РФ перед отправкой в Италию.
© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation
Чем поможет Италии военно-медицинский десант из России

Страна на Апеннинском полуострове является основным очагом эпидемии в Европе.

В конце марта российские специалисты начали работу в Ломбардии – области Италии, которая наиболее пострадала от коронавируса.

Однако неназванный источник заявил в газете La Stampа, что якобы 80% помощи “абсолютно бесполезны и малополезны” для Италии. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прямой клеветой публикацию итальянской газеты о российской гуманитарной помощи Италии.

В Москве публикацию назвали абсурдом, а посольство России в Италии направило протест газете.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (477)

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“Прямая клевета”: Захарова о статье La Stampa про российскую помощь Италии
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