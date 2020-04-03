“Прямая клевета”: Захарова о статье La Stampa про российскую помощь Италии

В марте Россия отправила в Италию 14 самолетов ВКС с вирусологами, врачебно-сестринскими бригадами и всем необходимым оборудованием для борьбы с коронавирусом.
Страна на Апеннинском полуострове является основным очагом эпидемии в Европе.
В конце марта российские специалисты начали работу в Ломбардии – области Италии, которая наиболее пострадала от коронавируса.
Однако неназванный источник заявил в газете La Stampа, что якобы 80% помощи “абсолютно бесполезны и малополезны” для Италии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прямой клеветой публикацию итальянской газеты о российской гуманитарной помощи Италии.
В Москве публикацию назвали абсурдом, а посольство России в Италии направило протест газете.
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