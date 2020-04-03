Трамп о российской помощи США: "Красивый жест Путина"

Американский лидер поблагодарил Россию за гуманитарный груз, который поможет спасти жизни американцев.
"Это был очень красивый жест со стороны президента Путина", — сказал Трамп на пресс-конференции, говоря о поставке помощи из России.
Он также отметил, что международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом необходимо, поскольку ни одна страна в одиночку не может эффективно бороться с вирусом.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK