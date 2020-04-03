Трамп о российской помощи США: "Красивый жест Путина"

На борту cамолета Ан-124, который приземлился в аэропорт имени Джона Фицджеральда Кеннеди, прибыли медоборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.

Американский лидер поблагодарил Россию за гуманитарный груз, который поможет спасти жизни американцев.

"Это был очень красивый жест со стороны президента Путина", — сказал Трамп на пресс-конференции, говоря о поставке помощи из России.

По словам пресс-секретаря российского президента, Владимир Путин исходил из того, что, "когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они также смогут в случае необходимости ответить взаимностью".

Он также отметил, что международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом необходимо, поскольку ни одна страна в одиночку не может эффективно бороться с вирусом.

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