Мир на карантине: как города живут в условиях пандемии коронавируса - видео

Число заболевших коронавирусом в мире достигло миллиона человек. Главные эпицентры – США, Италия и Испания, но количество случаев растет и на всем постсоветском пространстве. Чтобы сдержать распространение нового вируса, страны вводят все новые ограничения и ужесточают старые. Многие города находятся на карантине. Как в условиях пандемии живут Казахстан, Кыргызстан, Грузия, Азербайджан и другие страны бывшего СССР – смотри в нашем видео.
В Молдове было введено чрезвычайное положение, действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы более 750 случаев заболевания COVID-19.
Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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