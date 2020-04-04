Мир на карантине: как города живут в условиях пандемии коронавируса - видео

Как в условиях пандемии живут Молдова, Кыргызстан, Азербайджан и другие страны бывшего СССР – смотрите в нашем видео.

Число заболевших коронавирусом в мире достигло миллиона человек. Главные эпицентры – США, Италия и Испания, но количество случаев растет и на всем постсоветском пространстве. Чтобы сдержать распространение нового вируса, страны вводят все новые ограничения и ужесточают старые. Многие города находятся на карантине. Как в условиях пандемии живут Казахстан, Кыргызстан, Грузия, Азербайджан и другие страны бывшего СССР – смотри в нашем видео.

В Молдове было введено чрезвычайное положение, действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы более 750 случаев заболевания COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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