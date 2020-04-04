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Они на передовой: RT выпустил фильм о знаменитой больнице в Коммунарке

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© Video : YouTube / RT на русском
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200404/29770420/video-komunarka-peredovaya.html

Главными героями фильма стали главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко и его команда, ежедневно борющаяся с коронавирусом.

Больнице в подмосковной Коммунарке сегодня всем известна благодаря тому, что именно туда госпитализируют многих инфицированных коронавирусом из столичного региона.

Съемочная группа телеканала RT во главе с Антоном Красовским сняла посвященный больнице фильм. Интересно, что спустя несколько часов после съемок у главврача клиники Дениса Проценко диагностировали коронавирус, из-за чего вся съемочная группа оказалась на карантине.

Как проходит ежедневный обход посредством видеосвязи, как одеваются медики, как выявляют первые признаки коронавируса и, наконец, что думают медики и волонтеры – смотрите в фильме RT.

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