Самоизоляция и народные средства: как жители разных стран борются с COVID-19

Для профилактики заболевания жители многих стран прибегают не только к официальным рекомендациям, но и используют нетрадиционные методы борьбы с болезнью. О самых экзотических из них рассказываем в нашем видео.

Количество заразившихся коронавирусом в мире не перестает расти. В Италии оно превысило 100 тысяч человек, в США приближается к 200 тысячам. В Молдове по данным к этому часу, зарегистрировано 864 случая. Летальных исходов 15, но при этом 30 случаев выздоровления.

Вакцины и специального лечения от COVID-19 пока нет, поэтому лучшие средства защиты – самоизоляция и соблюдение простых правил гигиены. Но жители многих стран не ограничиваются мытьем рук и ношением масок, в ход идут народные способы. О самых экзотических из них рассказываем в нашем видео.