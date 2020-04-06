Пустые улицы Барселоны: как коронавирус повлиял на жизнь людей - видео

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, Испания занимает второе место в мире по количеству инфицированных COVID-19, уступая только США (337 тысяч 646 заболевших).
В понедельник к середине дня количество заболевших превысило 131,5 тысячи.
Кроме того, Испания занимает и вторую строчку (более 12,5 тысячи человек) по смертности пациентов с коронавирусом, на первом месте Италия (почти 16 тысяч погибших).
При этом, и количество выздоровевших (более 38 тысяч) в Испании - на втором месте в мире после Китая (более 77 тысяч человек).
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