19:13 06 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD18.54
  • RUB0.24
  • RON4.15
  • UAH0.68
Поиск
Видео

Пустые улицы Барселоны: как коронавирус повлиял на жизнь людей - видео

Получить короткую ссылку
18410
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly / Mossos d'Esquadra
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200406/29782020/ulitsy-barcelona-vo-vremya-vspyshki-koronavirusa-video.html

Смотрите на видео, как выглядят с высоты птичьего полета улицы Барселоны во время вспышки коронавируса.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, Испания занимает второе место в мире по количеству инфицированных COVID-19, уступая только США (337 тысяч 646 заболевших).

В понедельник к середине дня количество заболевших превысило 131,5 тысячи.

Кроме того, Испания занимает и вторую строчку (более 12,5 тысячи человек) по смертности пациентов с коронавирусом, на первом месте Италия (почти 16 тысяч погибших).

При этом, и количество выздоровевших (более 38 тысяч) в Испании - на втором месте в мире после Китая (более 77 тысяч человек).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Переносят ли коты коронавирус - ветеринары дали ответ на видео
Подкаст "Страхи/Ошибки": массовая паника из-за коронавируса
Ученые выяснили, как вылечиться от коронавируса без лекарств


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Река Бык в Кишиневе стала чище
Вода в реке Бык неожиданно изменила цвет- фото
Улицы Барселоны во время вспышки коронавируса
Пустые улицы Барселоны: как коронавирус повлиял на жизнь людей - видео
Как остановить коронавирус: пять главных советов.
Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться