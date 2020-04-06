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Иисус Воробьев: кто он и за что его задержали в Москве

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© Ruptly / Instagram/snezhana.mayskaya, facebook/ishepelin/vorobyev.denis, Twitter / andrey_malgin, RT на русском
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200406/29787748/iisus-vorobev-kto-on-i-za-chto-ego-zaderzhali-v-moskve.html

Москва, Патриаршие пруды, мужчина, который назвал себя Иисусом, выгуливает собаку по имени Платон. Явное ощущение "дежа вю"...

А затем - появление стражей порядка и задержание. В МВД столицы заявили, что это стало результатом неповиновения требованиям сотрудника полиции.

Оппозиционеры и либералы, со своей стороны, попытались воспользоваться случаем и превратить Иисуса Воробьева в новую жертву “кровавого режима”.

Получилось ли у них сделать из этого Иисуса нового мученика и при чем тут актер Панин - смотри в нашем видео.

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