Иисус Воробьев: кто он и за что его задержали в Москве

Москва, Патриаршие пруды, мужчина, который назвал себя Иисусом, выгуливает собаку по имени Платон. Явное ощущение "дежа вю"...

А затем - появление стражей порядка и задержание. В МВД столицы заявили, что это стало результатом неповиновения требованиям сотрудника полиции.

Оппозиционеры и либералы, со своей стороны, попытались воспользоваться случаем и превратить Иисуса Воробьева в новую жертву “кровавого режима”.

Получилось ли у них сделать из этого Иисуса нового мученика и при чем тут актер Панин - смотри в нашем видео.

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