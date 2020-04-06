Иисус Воробьев: кто он и за что его задержали в Москве

А затем - появление стражей порядка и задержание. В МВД столицы заявили, что это стало результатом неповиновения требованиям сотрудника полиции.
Оппозиционеры и либералы, со своей стороны, попытались воспользоваться случаем и превратить Иисуса Воробьева в новую жертву “кровавого режима”.
Получилось ли у них сделать из этого Иисуса нового мученика и при чем тут актер Панин - смотри в нашем видео.
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