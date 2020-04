Российские медики помогают миру победить коронавирус - видео

В Италии специалисты из РФ находятся уже больше двух недель. В течение этого времени Россия доставила на Апеннины 15 самолетов с медицинским персоналом, оборудованием, спецтехникой, медикаментами и средствами защиты.

