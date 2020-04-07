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Российские медики помогают миру победить коронавирус - видео

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https://ru.sputnik.md/video/20200407/29794071/rossiyskie-mediki-pomogayut-miru-pobedit-koronavirus-video.html

Военные из России оказывают серьезную поддержку Италии и Сербии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции - смотрите видео.

В Италии специалисты из РФ находятся уже больше двух недель. В течение этого времени Россия доставила на Апеннины 15 самолетов с медицинским персоналом, оборудованием, спецтехникой, медикаментами и средствами защиты.

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation
Помощь военных из России медикам в Сербии и благодарность Италии - видео
В Бергамо, на севере Италии - в регионе, наиболее пострадавшем от коронавируса, российские военные совместно со своими итальянскими коллегами возвели и оборудовали полевой госпиталь, который уже принял первых пациентов. Всего он рассчитан на 142 койки. В нем трудятся более 200 итальянских и российских специалистов.

Кроме того, войска РХБЗ провели масштабную дезинфекцию в городе.

Что касается Сербии, то две бригады российских военных врачей уже начали принимать пациентов в Белграде. Военные специалисты проводят комплексную диагностику пациентов, собирают анамнез, вырабатывают и предлагают тактику лечения на основе международных стандартов оказания медицинской помощи.

Власти Ломбардии и местные жители, представители руководства Сербии - все они признательны России за оказываемую помощь

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