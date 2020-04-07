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Дональд Трамп подписал указ о праве США на добычу ресурсов на Луне

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© Video : Ruptly / NASA / РИА НОВОСТИ / Иван Тимошенко / Павел Швец / КЦ "Южный" / whitehouse.gov
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200407/29802742/donald-trump-podpisal-ukaz-o-prave-usa-na-dobychu-resursov-na-lune.html

Весьма характерно, что американский лидер открыто заявил: Соединенные Штаты не считают Космос общим достоянием.

Согласно документу, коммерческое освоение ресурсов будет разрешено на Луне, Марсе и других небесных телах.

В Роскосмосе решение Трампа назвали "попыткой экспроприации космического пространства" и "агрессивными планами по фактическому захвату территорий других планет".

С критикой также выступили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки приватизации космоса неприемлемы.

Другие подробности о заявленной американцами "лунно-рудной" и "космо-добывающей" эпопее - в нашем видео.

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