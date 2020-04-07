Дональд Трамп подписал указ о праве США на добычу ресурсов на Луне.

Согласно документу, коммерческое освоение ресурсов будет разрешено на Луне, Марсе и других небесных телах.
В Роскосмосе решение Трампа назвали "попыткой экспроприации космического пространства" и "агрессивными планами по фактическому захвату территорий других планет".
С критикой также выступили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки приватизации космоса неприемлемы.
Другие подробности о заявленной американцами "лунно-рудной" и "космо-добывающей" эпопее - в нашем видео.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK