Российские медики начали прием в полевом госпитале Бергамо

Дежурство организовано круглосуточно. в три смены, поэтому обследование и лечение пациентов ведется непрерывно.

В госпитале, рассчитанном на 142 человека, работают 32 военных врача из России вместе с итальянскими коллегами.

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation Чем поможет Италии военно-медицинский десант из России

До этого российские специалисты помогали врачам в Ломбардии: там обстановка наиболее сложная.

Военные медики также провели дезинфекцию целого ряда медицинских учреждений.

Итальянцы встречают медиков, которые две недели назад прилетели на помощь, как героев.

Как начался первый рабочий день в Бергамо и как врачам приходится экипироваться, чтобы выйти на борьбу с вирусом - смотрите в видео Минобороны.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK