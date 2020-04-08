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Российские медики начали прием в полевом госпитале Бергамо

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (558)
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YouTube / Минобороны России
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https://ru.sputnik.md/video/20200408/29811931/rossiyskie-mediki-nachali-priem-v-polevom-gospitale-bergamo.html

Дежурство организовано круглосуточно. в три смены, поэтому обследование и лечение пациентов ведется непрерывно.

В госпитале, рассчитанном на 142 человека, работают 32 военных врача из России вместе с итальянскими коллегами.

Военнослужащие медицинской службы ВС РФ перед отправкой в Италию.
© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation
Чем поможет Италии военно-медицинский десант из России

До этого российские специалисты помогали врачам в Ломбардии: там обстановка наиболее сложная.

Военные медики также провели дезинфекцию целого ряда медицинских учреждений.

Итальянцы встречают медиков, которые две недели назад прилетели на помощь, как героев.

Как начался первый рабочий день в Бергамо и как врачам приходится экипироваться, чтобы выйти на борьбу с вирусом - смотрите в видео Минобороны.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (558)

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