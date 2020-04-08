Российские медики начали прием в полевом госпитале Бергамо

В госпитале, рассчитанном на 142 человека, работают 32 военных врача из России вместе с итальянскими коллегами.
До этого российские специалисты помогали врачам в Ломбардии: там обстановка наиболее сложная.
Военные медики также провели дезинфекцию целого ряда медицинских учреждений.
Итальянцы встречают медиков, которые две недели назад прилетели на помощь, как героев.
Как начался первый рабочий день в Бергамо и как врачам приходится экипироваться, чтобы выйти на борьбу с вирусом - смотрите в видео Минобороны.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK