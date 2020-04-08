Не "запустить" COVID-19 в космос: месяц карантина перед стартом

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МИА "Россия Сегодня"
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https://ru.sputnik.md/video/20200408/29812555/chtoby-ne-privezti-koronavirus-v-kosmos-ekipazh-mks-provel-mesyats-na-karantine.html

Экипаж МКС-63 готовится к длительной экспедиции на Международную космическую станцию, продолжительность которой составит 196 суток.

Предстартовый процесс проходит в условиях повышенной безопасности из-за распространения коронавирусной инфекции.

Космонавтам и астронавтам пришлось отказаться от ряда мероприятий, в том числе от традиционной пресс-конференции перед полетом и от проводов родственниками.
Международная космическая станция в открытом космосе
© Photo : Facebook/NASA Astronaut Christina Hammock Koch
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Всего члены экипажа провели в обсервации более месяца, сейчас они находятся на космодроме и полностью изолированы от окружающих.

Допущенные к работе с космонавтами сотрудники наземных служб проходят ежедневный контроль.

В состав основного экипажа МКС-63 входят российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также астронавт НАСА американец Кристофер Кэссиди, который станет следующим командиром МКС и сменит на этом посту россиянина Олега Скрипочку.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (558)

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