Не "запустить" COVID-19 в космос: месяц карантина перед стартом

Экипаж МКС-63 готовится к длительной экспедиции на Международную космическую станцию, продолжительность которой составит 196 суток.

Предстартовый процесс проходит в условиях повышенной безопасности из-за распространения коронавирусной инфекции.

Космонавтам и астронавтам пришлось отказаться от ряда мероприятий, в том числе от традиционной пресс-конференции перед полетом и от проводов родственниками.

Всего члены экипажа провели в обсервации более месяца, сейчас они находятся на космодроме и полностью изолированы от окружающих.

Допущенные к работе с космонавтами сотрудники наземных служб проходят ежедневный контроль.

В состав основного экипажа МКС-63 входят российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также астронавт НАСА американец Кристофер Кэссиди, который станет следующим командиром МКС и сменит на этом посту россиянина Олега Скрипочку.

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