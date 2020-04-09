История фото: RT воссоздал момент, как водрузили Знамя Победы над Рейхстагом

Теперь можно посмотреть на видео, как был сделан облетевший весь мир снимок "Знамя Победы над Рейхстагом" - телеканал RT воссоздал этот исторический момент.

Советский военный корреспондент Евгений Халдей 2 мая 1945 года сделал серию фотографий на крыше полуразрушенного нацистского парламента. Именно этот снимок получил название "Знамя Победы над Рейхстагом".

Для воссоздания этого события использовали все доступные фото, сделанные Халдеем на крыше взятого Красной армией здания, а также более 40 других снимков Рейхстага и окружающих домов, панорам и малых архитектурных форм.

Ранее также был представлен проект "Неизвестный знаменосец", подготовленный к 75-летию Великой Победы и рассказывающий в формате виртуальной реальности о водружении на Рейхстаг флагов и знамен Красной армии.

В работе обращают внимание на символическое и стратегическое значении спецоперации "Знамя Победы", в которой планово и стихийно принимали участие десятки штурмовых групп и бойцов-одиночек.

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