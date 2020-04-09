История фото: RT воссоздал момент, как водрузили Знамя Победы над Рейхстагом

Советский военный корреспондент Евгений Халдей 2 мая 1945 года сделал серию фотографий на крыше полуразрушенного нацистского парламента. Именно этот снимок получил название "Знамя Победы над Рейхстагом".
Ранее также был представлен проект "Неизвестный знаменосец", подготовленный к 75-летию Великой Победы и рассказывающий в формате виртуальной реальности о водружении на Рейхстаг флагов и знамен Красной армии.
В работе обращают внимание на символическое и стратегическое значении спецоперации "Знамя Победы", в которой планово и стихийно принимали участие десятки штурмовых групп и бойцов-одиночек.
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