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История фото: RT воссоздал момент, как водрузили Знамя Победы над Рейхстагом

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© Video : Youtube / RT на русском
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200409/29822895/istoriya-foto-rt-vossozdal-moment-kak-vodruzili-znamya-pobedy-nad-reykhstagom.html

Теперь можно посмотреть на видео, как был сделан облетевший весь мир снимок "Знамя Победы над Рейхстагом" - телеканал RT воссоздал этот исторический момент.

Советский военный корреспондент Евгений Халдей 2 мая 1945 года сделал серию фотографий на крыше полуразрушенного нацистского парламента. Именно этот снимок получил название "Знамя Победы над Рейхстагом".

Водружение знамен Красной армии над Рейхстагом доступно в формате VR-реконструкции
© RIA Novosti /
Водружение знамен Красной армии над Рейхстагом - в формате VR-реконструкции
Для воссоздания этого события использовали все доступные фото, сделанные Халдеем на крыше взятого Красной армией здания, а также более 40 других снимков Рейхстага и окружающих домов, панорам и малых архитектурных форм.

Ранее также был представлен проект "Неизвестный знаменосец", подготовленный к 75-летию Великой Победы и рассказывающий в формате виртуальной реальности о водружении на Рейхстаг флагов и знамен Красной армии.

В работе обращают внимание на символическое и стратегическое значении спецоперации "Знамя Победы", в которой планово и стихийно принимали участие десятки штурмовых групп и бойцов-одиночек. 

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