Беспилотник указал "Градам" цель: эффектные кадры учебных стрельб

Всего в учениях участвовало более 400 единиц техники. Разведка с помощью беспилотника нашла скопление войск условного противника, передала данные на командный пункт, а расчеты "Градов" нанесли массированный удар по целям на удалении от 15 до 25 километров.

На полигоне Трехречье в Амурской области прошли учения мотострелковых соединений Восточного военного округа. Военные впервые провели стрельбы из реактивных систем залпового огня "Град", используя данные с беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" в связке с разведывательным комплексом "Стрелец". Всего в учениях участвовало более 400 единиц техники. Разведка с помощью беспилотника нашла скопление войск условного противника, передала данные на командный пункт, а расчеты "Градов" нанесли массированный удар по целям на удалении от 15 до 25 километров.