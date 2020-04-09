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Беспилотник указал "Градам" цель: эффектные кадры учебных стрельб

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https://ru.sputnik.md/video/20200409/29829423/Bespilotnik-ukazal-Gradam-tsel-effektnye-kadry-uchebnykh-strelb.html

Всего в учениях участвовало более 400 единиц техники. Разведка с помощью беспилотника нашла скопление войск условного противника, передала данные на командный пункт, а расчеты "Градов" нанесли массированный удар по целям на удалении от 15 до 25 километров.

На полигоне Трехречье в Амурской области прошли учения мотострелковых соединений Восточного военного округа. Военные впервые провели стрельбы из реактивных систем залпового огня "Град", используя данные с беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" в связке с разведывательным комплексом "Стрелец". Всего в учениях участвовало более 400 единиц техники. Разведка с помощью беспилотника нашла скопление войск условного противника, передала данные на командный пункт, а расчеты "Градов" нанесли массированный удар по целям на удалении от 15 до 25 километров.



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