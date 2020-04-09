Медали не нужны: мигранты о том, как спасали стариков во время пожара в Москве

Пожар в доме престарелых начался примерно после 9 вечера. Были слышны громкие звуки, затем начались крики . вспоминают спасатели.

Вечером 8 апреля в Москве загорелся частный пансионат для престарелых людей "Третий возраст". До приезда сотрудников МЧС первыми бросились спасать стариков жители окрестных домов.

"Пожар начался примерно после 9 вечера. Мы услышали громкий звук, затем начались крики "Помогите, ребята!" и повалил дым. Мы забежали на территорию, разбили окна и стали вытаскивать бабушек и дедушек, некоторые из них не могли ходить", - вспоминает события минувшего вечера Азизбек из Самарканда.

Выходец из Узбекистана рассказал, что рабочие схватили веревки и лестницы, которые были в их домах и бросились вызволять пенсионеров.

"Страшно было, но что делать? Мы вытаскивали людей через окна. Было темно, приходилось светить фонариками в телефонах", - говорит Азизбек.

По словам узбекистанца, когда начался пожар, в этот момент в общежитии было больше 20 мигрантов, таджиков и узбеков.

"За час-полтора нам удалось вытащить из здания 30 человек или, может быть, больше", - рассказал Нурик из Самарканда.

В Главном управлении Следственного комитета России по Москве заверили Sputnik, что отметят активную помощь граждан, которые помогали в эвакуации пожилых людей.

"Наше ведомство отметит местных жителей, которые оказали помощь в момент возгорания. Там действительно неравнодушные люди проявили свою гражданскую позицию, помогли эвакуировать постояльцев пансионата. Сейчас следователи устанавливают личности очевидцев пожара (которые принимали участие в спасении стариков – ред.) и допрашивает их в качестве свидетелей", - сообщила Sputnik старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве Юлия Иванова.

Азибек не считает, что он вместе со своими товарищами совершил подвиг. По его словам, они поступили так, как поступил бы любой другой человек на их месте – бросился бы вызволять стариков.

"Не нужны нам медали и благодарности, лучше бы работу. Семью и детей кормить надо. Сейчас карантин, и мы почти все остались без заработка",- сетует Азизбек.

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