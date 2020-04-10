Победить угрозу вместе: волонтеры помогают бороться с коронавирусом

Количество заразившихся COVID-19 превышает полтора миллиона человек.
В первую тройку по числу заболевших входят США, Испания и Италия. Причем, в Штатах количество заразившихся уже втрое выше, чем в Испании, которая находится на второй строчке в мире по этому показателю.
Многие люди сейчас нуждаются в поддержке. В самые трудные минуты им на помощь приходят волонтеры. О том, как активисты и добровольцы работают на постсоветском пространстве, – смотрите на видео.
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