Победить угрозу вместе: волонтеры помогают бороться с коронавирусом

Мир сплотился перед угрозой коронавируса. Пока число инфицированных увеличивается, люди объединяют усилия для помощи друг другу - смотрите видео.

Количество заразившихся COVID-19 превышает полтора миллиона человек.

В первую тройку по числу заболевших входят США, Испания и Италия. Причем, в Штатах количество заразившихся уже втрое выше, чем в Испании, которая находится на второй строчке в мире по этому показателю.

Многие люди сейчас нуждаются в поддержке. В самые трудные минуты им на помощь приходят волонтеры. О том, как активисты и добровольцы работают на постсоветском пространстве, – смотрите на видео.

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