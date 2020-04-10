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Победить угрозу вместе: волонтеры помогают бороться с коронавирусом

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https://ru.sputnik.md/video/20200410/29819884/pobedit-ugrozu-vmeste-volontery-pomogayut-borotsya-s-koronavirusom.html

Мир сплотился перед угрозой коронавируса. Пока число инфицированных увеличивается, люди объединяют усилия для помощи друг другу - смотрите видео.

Количество заразившихся COVID-19 превышает полтора миллиона человек.

В первую тройку по числу заболевших входят США, Испания и Италия. Причем, в Штатах количество заразившихся уже втрое выше, чем в Испании, которая находится на второй строчке в мире по этому показателю.

Многие люди сейчас нуждаются в поддержке. В самые трудные минуты им на помощь приходят волонтеры. О том, как активисты и добровольцы работают на постсоветском пространстве, – смотрите на видео.

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