Карантин в нескольких населенных пунктах: привлекли армию и спасателей

Одновременно в двух городах и двух селах Молдовы ввели карантин из-за распространения коронавируса нового типа: какова обстановка в этих населенных пунктах, и как соблюдается карантинный режим, смотрите в видео Sputnik.

На данный момент на карантин закрыты в Молдове четыре населенных пункта – муниципий Сорока, город Штефан-Водэ и села Карагасаны и Талмаза Штефан-Водского района. Для обеспечения порядка и контроля за соблюдением мер, предписанных в рамках карантина, задействованы сотрудники МВД и Миноброны.

С двух населенных пунктов карантин сняли - речь идет о селах София и Бэлчана.

Коронавирус в Молдове

В Молдове до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрирована тысяча 438 случаев заболевания инфекцией. Общее число выздоровевших достигло 56 человек, а скончавшихся - 29.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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