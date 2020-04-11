Страны ОПЕК+ договорились: добычу нефти предстоит сократить - видео

Министр энергетики России Александр Новак подчеркнул, что без новой сделки устойчивый рост мировой экономики невозможен и страны ОПЕК+ должны совместными действиями восстановить стабильность рынка нефти.
"Хотел бы поблагодарить всех участников переговоров. Это важно и для производителей, и для потребителей", - сказал Новак.
Соглашение предполагает, что страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки с мая по июнь. Каждое из 23 государств-участников снизит добычу на 23% от уровня октября 2018 года. Заключению итоговой сделки мешала позиция Мексики, которая готова была сократить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки вместо предложенных 400 тысяч.
Но по итогам переговоров США согласились взять на себя дополнительное обязательство по сокращению добычи, что позволило Мексике остаться при своих условиях.
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