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Ансамбль имени Александрова спел в поддержку Италии - видео

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (609)
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https://ru.sputnik.md/video/20200412/29856925/ansambl-imeni-aleksandrova-spel-v-podderzhku-italiay-video.html

Ансамбль Александрова поет в поддержку Италии - Минобороны России опубликовало видео известных музыкальных композиций.

Артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии исполнили "Хор пленных иудеев" из оперы "Набукко" (Дж. Верди), "Каватина Фигаро" из оперы "Севильский Цирюльник" (Дж. Россини, обработка И. Раевского) и "Итальянский парафраз" (В. Бродский).

Россия доставила в Италию 30 аппаратов ИВЛ
© Ruptly
Россия доставила в Италию 30 аппаратов ИВЛ - видео
Эти произведения звучали в 2016 и 2018 годах. Дирижер — народный артист России, профессор Игорь Раевский.

Как сообщили в оборонном ведомстве РФ, этот ролик сделан "в поддержку граждан Итальянской Республики, противостоящих сегодня распространению коронавирусной инфекции".

Российские медицинские специалисты ранее прибыли в Италию, где помогают лечить пациентов в полевом госпитале в Бергамо. В Минобороны РФ сообщили, что там уже выздоровели и выписаны четыре человека.

Кроме того, военные врачи эпидемиологи и специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России вместе с итальянскими коллегами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в 49 населенных пунктах Ломбардии.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (609)

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