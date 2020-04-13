Российские военные продезинфицировали госпиталь в сербском городе Ниш

До этого сводный отряд Минобороны РФ продезинфицировал около 35 медицинских объектов по всей стране, а также обработал более 35 зданий и 25 участков дорог.

Российские войска радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) продезинфицировали больницу в Сербии.

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation Российские военные медики продолжают помогать Италии и Сербии

Военный госпиталь в городе Ниш открыли, чтобы лечить пациентов, не зараженных коронавирусом. Дело в том, что большинство медучреждений Сербии сейчас перепрофилировались именно на работу с COVID-19. И людей с другими заболеваниями в них просто не могут принять.

Проверить готовность госпиталя к приему пациентов и поблагодарить российских специалистов РХБ защиты за проделанную работу прибыл министр обороны Сербии Александр Вулин.

"Мы очень ценим их труд. Российские военнослужащие работают без выходных, они действительно работают без передышки. азделения РХБ защиты продолжили проводить санитарную обработку медицинских учреждений Белграда, а врачебно-сестринские бригады провели прием и осмотр пациентов в Чуприи и Панчево.

Ранее сводный отряд Минобороны России продезинфицировал около 35 медицинских объектов по всей стране, а также обработал более 35 зданий и 25 участков дорог.

Как российские специалисты предупреждают распространение инфекций в Сербии - смотри в нашем видео.

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