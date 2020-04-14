Лесные пожары возле бывшей Чернобыльской АЭС - видео

В Зоне отчуждения спасатели не могут справиться с лесными пожарами, которые начались четвертого апреля, подробности - в видеосюжете.

Вблизи Чернобыльской АЭС наблюдаются верховые пожары, сообщило Государственное агентство Украины по вопросам зоны отчуждения.

Согласно официальным заявлениям ГСЧС, первый пожар в Зоне отчуждения разгорелся 4 апреля на площади в 20 га вблизи села Владимировка Котовского лесничества.

Как сообщают украинские СМИ, в зоне пожаров работают более 300 пожарных и десятки единиц специальной техники. Тушат пожар и с воздуха, с помощью вертолетов.

По информации украинских правоохранителей, причиной возгорания стал поджог, личность злоумышленника уже установили.

Чернобыльская АЭС и близлежащий город Припять остаются заброшенными с 1986 года, когда произошел взрыв на реакторе № 4. Людям запрещено жить в пределах 30 км от бывшей атомной электростанции.

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