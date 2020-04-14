Лукашенко предложил перейти в офлайн: видеоконференция ЕАЭС

Главы стран Евразийского экономического союза вышли в онлайн. Заседание, посвященное борьбе с коронавирусом, они провели в самоизоляции.

Александр Лукашенко, будучи президентом страны – хозяйки саммита, ключевым словом назвал "сплоченность". А Владимир Путин призвал пойти на экстраординарные шаги.

Президент России отметил, что в некоторых странах "принимаются действительно чрезвычайные меры", но побороть болезнь можно, только объединив усилия международного сообщества.

С какими инициативами выступил российский лидер, как отреагировали коллеги по союзу и когда планируется ближайшая встреча офлайн – смотри в нашем видео.

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