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Лукашенко предложил перейти в офлайн: видеоконференция ЕАЭС

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (661)
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https://ru.sputnik.md/video/20200414/29885718/lukashenko-predlozhil-pereyti-iz-onlayna-v-oflayn-videokonferentsiya-eaes.html

Главы стран Евразийского экономического союза вышли в онлайн. Заседание, посвященное борьбе с коронавирусом, они провели в самоизоляции.

Александр Лукашенко, будучи президентом страны – хозяйки саммита, ключевым словом назвал "сплоченность". А Владимир Путин призвал пойти на экстраординарные шаги.

Президент России отметил, что в некоторых странах "принимаются действительно чрезвычайные меры", но побороть болезнь можно, только объединив усилия международного сообщества.

С какими инициативами выступил российский лидер, как отреагировали коллеги по союзу и когда планируется ближайшая встреча офлайн – смотри в нашем видео.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (661)

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Лукашенко предложил перейти в офлайн: видеоконференция ЕАЭС
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