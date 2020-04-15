Лавров ответил критикам ВОЗ: организация действовала эффективно

"То, что делала ВОЗ, и когда эти шаги были предприняты, хорошо известно. Такая статистика существует. Думаю, любой, кто знакомится с хронологией действий, заявлений и конкретных решений, которые ВОЗ принимала, убедится, что эта организация действовала эффективно", - сказал глава МИД России.
Также Лавров предостерег от попыток политизировать тему коронавируса и призвал сконцентрировать силы мирового сообщества на борьбе с пандемией, а не на поиске виноватых в распространении коронавируса среди других государств.
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