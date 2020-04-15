12:59 15 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.85
  • RUB0.24
  • RON4.04
  • UAH0.66
Поиск
Видео

Лавров ответил критикам ВОЗ: организация действовала эффективно

Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (673)
8701
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200415/29885221/lavrov-otvetil-kritikam-voz-organizatsiya-deystvovala-effektivno-video.html

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров рассказал об эффективности работы Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией коронавируса - смотрите видео.

"То, что делала ВОЗ, и когда эти шаги были предприняты, хорошо известно. Такая статистика существует. Думаю, любой, кто знакомится с хронологией действий, заявлений и конкретных решений, которые ВОЗ принимала, убедится, что эта организация действовала эффективно", - сказал глава МИД России.

Сотрудники санитарных служб, иллюстративное фото
© Sputnik / Burcu Okutan
В ВОЗ озвучили условия для снятия карантинных ограничений
Более того, по его словам, "факт, что ВОЗ играла и продолжает играть важную координирующую роль, помогая бороться с пандемией, отражен и в консенсусной резолюции Генассамблеи ООН, которая была недавно принята, и в итоговой декларации экстренного саммита G20".

Также Лавров предостерег от попыток политизировать тему коронавируса и призвал сконцентрировать силы мирового сообщества на борьбе с пандемией, а не на поиске виноватых в распространении коронавируса среди других государств.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (673)

По теме

Власти США заявили, что намерены создать альтернативную ВОЗ
ВОЗ: в мире не хватает почти 6 миллионов медсестер
Сенатор США потребовала отставки генерального директора ВОЗ


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Члены индонезийского Красного Креста дезинфицируют улицы в Джакарте.
COVID-19, люди, дезинфекция: галерея периода пандемии
Лукашенко предложил перейти из онлайна в офлайн: как прошла видеоконференция ЕАЭС
Лукашенко предложил перейти в офлайн: видеоконференция ЕАЭС
Карта Агро
Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться