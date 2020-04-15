Трамп нашел виноватых в пандемии - это ВОЗ.

Президент США больше не намерен финансировать Всемирную организацию здравоохранения, он поручил своей администрации остановить денежные переводы, а это почти полмиллиарда долларов в год.

Американский лидер обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов распространения коронавируса и решил наказать ее долларом, вернее отнятием такового.

Вследствие этого Всемирная организация здравоохранения - в самый разгар пандемии - может потерять свыше 14% своего бюджета.

Демарш Трампа уже вызвал волну критики в США, нелицеприятные комментарии прозвучали за рубежом, а также со стороны ООН.

Многие считают, что американский лидер пытается переложить ответственность "с больной головы на здоровую".

Подробности - в нашем видео.

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