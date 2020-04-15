21:51 15 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.85
  • RUB0.24
  • RON4.04
  • UAH0.66
Поиск
Видео

Трамп нашел виноватых в пандемии - это ВОЗ

Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (695)
168 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200415/29896836/trump-nashel-vinovatykh-v-pandemii---eto-who.html

Президент США больше не намерен финансировать Всемирную организацию здравоохранения, он поручил своей администрации остановить денежные переводы, а это почти полмиллиарда долларов в год.

Американский лидер обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов распространения коронавируса и решил наказать ее долларом, вернее отнятием такового.

Вследствие этого Всемирная организация здравоохранения - в самый разгар пандемии - может потерять свыше 14% своего бюджета.

Демарш Трампа уже вызвал волну критики в США, нелицеприятные комментарии прозвучали за рубежом, а также со стороны ООН.

Многие считают, что американский лидер пытается переложить ответственность "с больной головы на здоровую". 

Подробности - в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (695)

По теме

Власти США заявили, что намерены создать альтернативную ВОЗ


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Маленькая девочка болеет за отца, играющего в карром в мебельной мастерской в Лалитпур, Непал.
Какие настольные игры обрели жизнь во время карантина
Трамп нашел виноватых в пандемии - это ВОЗ.
Трамп нашел виноватых в пандемии - это ВОЗ
Карта Агро
Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться