Трамп нашел виноватых в пандемии - это ВОЗ.

Американский лидер обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов распространения коронавируса и решил наказать ее долларом, вернее отнятием такового.
Вследствие этого Всемирная организация здравоохранения - в самый разгар пандемии - может потерять свыше 14% своего бюджета.
Демарш Трампа уже вызвал волну критики в США, нелицеприятные комментарии прозвучали за рубежом, а также со стороны ООН.
Многие считают, что американский лидер пытается переложить ответственность "с больной головы на здоровую".
Подробности - в нашем видео.
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