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Первый советский танк МС-1 готовят к Параду Победы - видео

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https://ru.sputnik.md/video/20200416/29905504/pervyj-sovetskij-tank-ms-1-gotovyat-k-paradu-pobedy-video.html

Первый советский танк МС-1 - на ходу. О том, как уникальную советскую технику готовят к новому "выходу в свет" - в нашем видео

Боевой машине почти сто лет. Танк отремонтировали в Приморском крае и уже готовят к покраске. 

"Машина прошла реставрацию для подготовки к параду. Тактико-технические характеристики у машины неплохие", - рассказал механик-водитель танка МС-1, старший сержант Александр Верховцев.

Тактико-технические характеристики 

Он заметил, что для машины, которой скоро исполнится сто лет, у этой модели замечательные ходовые качества.

Ходовые и пробеговые испытания первым советским танком уже пройдены успешно.

"Для своего возраста - замечательная машина", - резюмирует военный.

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