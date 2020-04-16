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Россия никому не откажет в помощи для борьбы с коронавирусом

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (717)
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https://ru.sputnik.md/video/20200416/29910972/russiya-nikomu-ne-otkazhet-v-pomoschi-dlya-borby-s-koronavirusom.html

Москва не оставит без внимания ни одну просьбу зарубежных партнеров о содействии в кампании против коронавируса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам главы российской дипломатии, с самого начала распространения нового заболевания Москва активно помогает своим соседям и не только им.

Специалисты из России работают в Италии, а российское медоборудование и средства защиты доставлены в США и Сербию.

Кишинев получил партии медицинской помощи в виде тестов, медикаментов и оборудования. Российская сторона также согласилась предоставить самолет для бесплатной перевозки гуманитарных грузов от властей и от частных компаний Китая.

Другие детали о том, какую помощь страны СНГ уже получили от Москвы и получат в ближайшее время – в нашем видео.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (717)

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