Россия никому не откажет в помощи для борьбы с коронавирусом.

По словам главы российской дипломатии, с самого начала распространения нового заболевания Москва активно помогает своим соседям и не только им.
Специалисты из России работают в Италии, а российское медоборудование и средства защиты доставлены в США и Сербию.
Кишинев получил партии медицинской помощи в виде тестов, медикаментов и оборудования. Российская сторона также согласилась предоставить самолет для бесплатной перевозки гуманитарных грузов от властей и от частных компаний Китая.
Другие детали о том, какую помощь страны СНГ уже получили от Москвы и получат в ближайшее время – в нашем видео.
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