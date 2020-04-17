Владимир Путин объявил о переносе празднования 9 Мая

Российский лидер на заседании Совета Безопасности РФ заявил, что риски в связи с коронавирусом не дают ему права проводить подготовку торжеств по случаю 75-летия Победы.

Российский лидер поручил главам военных ведомств изменить график проведения Парада на Красной площади и отложить в связи с эпидемией все акции.

В то же время он заверил, что все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году будут проведены.

Глава государства отдельно обратился к участникам акции "Бессмертные полк".

"Я разделяю ваши чувства, власти сделают все, чтобы ветераны почувствовали заботу", - сказал президент России.

"Будет и парад в Москве, и марш "Бессмертного полка", - подытожил Путин, обращаясь ко всем россиянам.

Другие подробности - в нашем видео.

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