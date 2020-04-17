Владимир Путин объявил о переносе празднования 9 Мая

Российский лидер поручил главам военных ведомств изменить график проведения Парада на Красной площади и отложить в связи с эпидемией все акции.
В то же время он заверил, что все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году будут проведены.
Глава государства отдельно обратился к участникам акции "Бессмертные полк".
"Я разделяю ваши чувства, власти сделают все, чтобы ветераны почувствовали заботу", - сказал президент России.
"Будет и парад в Москве, и марш "Бессмертного полка", - подытожил Путин, обращаясь ко всем россиянам.
Другие подробности - в нашем видео.
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