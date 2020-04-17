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Трамп представил план снятия карантина в США

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (741)
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https://ru.sputnik.md/video/20200417/29924361/trump-predstavil-plan-snyatiya-karantina-v-usa.html

Отмена ограничений будет проходить в три этапа, решения будут самостоятельно принимать губернаторы штатов.

Власти Соединенных Штатов снимают страну "с паузы".

Трамп нашел виноватых в пандемии - это ВОЗ.
© Ruptly
Трамп нашел виноватых в пандемии - это ВОЗ

Президент Дональд Трамп представил план отмены карантина, который был введен из-за эпидемии коронавируса.

Упразднение ограничений будет проходить в три этапа, решения будут самостоятельно принимать губернаторы штатов.

Страна – лидер по количеству случаев заражения COVID-19 и смертности от заболевания.

Всего в США заразились коронавирусом более 600 тысяч человек, свыше 30 тысяч умерли.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (741)

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