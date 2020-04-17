Трамп представил план снятия карантина в США

Отмена ограничений будет проходить в три этапа, решения будут самостоятельно принимать губернаторы штатов.

Власти Соединенных Штатов снимают страну "с паузы".

Президент Дональд Трамп представил план отмены карантина, который был введен из-за эпидемии коронавируса.

Упразднение ограничений будет проходить в три этапа, решения будут самостоятельно принимать губернаторы штатов.

Страна – лидер по количеству случаев заражения COVID-19 и смертности от заболевания.

Всего в США заразились коронавирусом более 600 тысяч человек, свыше 30 тысяч умерли.

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