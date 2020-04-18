Киев окутан Чернобыльским смогом

В зоне отчуждения вокруг печально известной АЭС вновь горят леса. Пожар, возникший в двух локальных очагах, перекинулся на новые территории.

С огнем борются уже 10 дней От возгорания объектов Чернобыльской АЭС и хранилища радиоактивных отходов спас дождь.

Киев накрыл удушливый дым. Власти украинской столицы призвали жителей воздержаться от проветривания помещений и прогулок из-за задымленности.

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что радиационный фон в Киеве находится в норме. В то же время в Facebook опубликовано видео, на котором неизвестный автор на собственном балконе фиксирует повышенный уровень загрязнения воздуха.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал радио Sputnik, что пожары происходят уже не в Чернобыльской зоне, а в Полесье, в Житомирской области.

"Кроме того, что у нас коронавирус, добавилась еще и вот эта проблема. Действительно, эти пожары привели к трагическим последствиям, поскольку задымленность до красного уровня – это действительно трагедия", – сказал собеседник.

Другие подробности - в нашем видео.