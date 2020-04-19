Легендарная "Копейка" отмечает полувековой юбилей

Пятьдесят лет назад, 19 апреля 1970 года, с конвейера Волжского автозавода в Тольятти сошла первая модель автомобилей Lada.

Модель ВАЗ-2101 "Жигули" сразу покорила сердца автомобилистов, став поистине "народной".

И, в то же время, престижной, поскольку отстоять за ней нужно было многомесячную (а то и долголетнюю) очередь, но зато, заполучив "ласточку", можно было разъезжать на ней с "европейским комфортом".

За пределами СССР автомобиль тоже охотно покупали, большие партии пошли на экспорт как в тропическом или северном, так и в базовом исполнении.

Как только первую модель не называли - и "жигуленком", и "ладушкой", и "единичкой", но через некоторое время в общий обиход все-таки вошло слово "копейка".

Машину любят и по сей день. Многие о ней вспоминают с ностальгией. Но есть и энтузиасты, которые, бережно восстановив раритетные экземпляры, вновь вернули им "аутентичность" и прежнюю прыткость.

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