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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию тренировок не прерывает

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (773)
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© Video : Instagram / @svetlanaromashina
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200419/29944266/olimpiyskaya-chempionka-po-sinkhronnomu-plavaniyu-trenirovok-ne-preryvaet.html

Нельзя отрабатывать программу в бассейне - под рукой всегда есть его миниатюрный аватар, собственная домашняя ванна.

Да и с кем "синхронно поплавать" искать не надо.

Обладательница пяти олимпийских медалей россиянка Светлана Ромашина доказала это, да еще собрала кучу лайков, разместив свое видео в 

Instagram.

Напарницей по упражнению выступает ее маленькая дочь, которая очевидно пойдет по стопам мамы в будущем.

На кадрах, опубликованных в аккаунте Ромашиной, можно увидеть движения из программы синхронистов, исполняемые под  мелодию в собственном исполнении. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (773)

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