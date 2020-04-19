Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию тренировок не прерывает

Нельзя отрабатывать программу в бассейне - под рукой всегда есть его миниатюрный аватар, собственная домашняя ванна.

Да и с кем "синхронно поплавать" искать не надо.

Обладательница пяти олимпийских медалей россиянка Светлана Ромашина доказала это, да еще собрала кучу лайков, разместив свое видео в

Instagram.

Напарницей по упражнению выступает ее маленькая дочь, которая очевидно пойдет по стопам мамы в будущем.

На кадрах, опубликованных в аккаунте Ромашиной, можно увидеть движения из программы синхронистов, исполняемые под мелодию в собственном исполнении.

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