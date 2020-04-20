Российское воздушное судно доставило в Молдову гуманитарную помощь из Китая

В воскресенье вечером в Кишинев прибыл грузовой самолет АН-124 "Руслан". Борт был предоставлен РФ бесплатно для доставки в Молдову из Китая более 50 тонн медицинских товаров для борьбы с коронавирусом.

Партия груза была закуплена частично властями Молдовы, частично за счет пожертвований многих компаний республики, физических лиц в стране и из диаспоры, международных организаций. Кроме того, российский борт доставил и четвертую партию гумпомощи Китая.

Медицинский груз включает более 80 тысяч тестов по выявлению вируса COVID-19, более 80 тысяч наборов второго компонента для тестирования, свыше 280 тысяч респираторов KN-95, более 600 тысяч пар медицинских перчаток, 50 тысяч всасывающих трубок, тысячи защитных экранов и очков, комбинезонов, инфракрасных термометров и других предметов защиты.

Президент Игорь Додон поблагодарил Россию и Китай за оказанную помощь:

"Весь мир, к сожалению, сталкивается с этой пандемией, но мы можем пережить это, пройти через это, если будем друг другу помогать. Сегодня нам помогли Российская Федерация, Китай. Я уверен, что вместе нам удастся пройти через этот период, через эти проблемы".

Посол РФ в Молдове Олег Васнецов, в свою очередь, подчеркнул, что перелет совершен безвозмездно и без каких-либо предварительных условий.

"Мы рассчитываем на то, что гуманитарная акция окажет определенное содействие для того, чтобы дружественный и братский нам молдавский народ поскорее вышел из этой сложной ситуации", - заявил Васнецов.

Посол КНР в Молдове Чжан Инхун добавил, что побороть пандемию COVID-19 удастся только совместными усилиями.

"Мы вместе – Китай, Молдова и Россия – сотрудничаем для борьбы с коронавирусом. Сегодня этим самолетом была доставлена и четвертая партия гуманитарной помощи от Китая.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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