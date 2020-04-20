Министры здравоохранения G20 признали слабость отрасли в борьбе с COVID-19

Участники виртуальной встречи признали, что пандемия COVID-19 выявила системные недостатки отрасли.
Об этом они заявили в итоговом документе.
Министр здравоохранения России призвал улучшить механизмы реагирования на подобные угрозы.
А его коллега из Саудовской Аравии заявил: странам необходимо более тесно сотрудничать и обмениваться знаниями. В том числе с применением цифровых решений.
Фрагмент видеоконференции - в нашем видео.
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