Министры здравоохранения G20 признали слабость отрасли в борьбе с COVID-19

Министры здравоохранения стран "Большой двадцатки" обсудили координацию действий по борьбе с коронавирусом. Совещание проводили в формате видеоконференции.

Участники виртуальной встречи признали, что пандемия COVID-19 выявила системные недостатки отрасли.

Об этом они заявили в итоговом документе.

Министр здравоохранения России призвал улучшить механизмы реагирования на подобные угрозы.

А его коллега из Саудовской Аравии заявил: странам необходимо более тесно сотрудничать и обмениваться знаниями. В том числе с применением цифровых решений.

Фрагмент видеоконференции - в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova