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Министры здравоохранения G20 признали слабость отрасли в борьбе с COVID-19

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https://ru.sputnik.md/video/20200420/29953319/Ministry-zdravookhraneniya-G20-priznali-slabost-otrasli-v-borbe-s-COVID-19.html

Министры здравоохранения стран "Большой двадцатки" обсудили координацию действий по борьбе с коронавирусом. Совещание проводили в формате видеоконференции.

Участники виртуальной встречи признали, что пандемия COVID-19 выявила системные недостатки отрасли.

Об этом они заявили в итоговом документе.

Министр здравоохранения России призвал улучшить механизмы реагирования на подобные угрозы.

А его коллега из Саудовской Аравии заявил: странам необходимо более тесно сотрудничать и обмениваться знаниями. В том числе с применением цифровых решений.

Фрагмент видеоконференции - в нашем видео.

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