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Российская полевая биолаборатория начала работу в Италии

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (800)
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https://ru.sputnik.md/video/20200421/29963947/rossiyskaya-polevaya-biolaboratoriya-nachala-rabotu-v-italii.html

Благодаря широкому функционалу мобильного объекта, специалисты могут установить практически все типы возбудителей опасных заболеваний.

Российские военные специалисты развернули мобильную биолабораторию в Италии.

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Она разместилась на авиабазе "Ори-аль-Сери" вблизи воздушной гавани Милан/Бергамо в Ломбардии.

Многофункциональный комплекс поможет в диагностике и исследовании клинических проб, взятых для выявления коронавируса.

Также, благодаря широкому функционалу полевой лаборатории, специалисты могут установить практически все типы возбудителей опасных заболеваний.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (800)

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