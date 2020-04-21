Российская полевая биолаборатория начала работу в Италии.

Благодаря широкому функционалу мобильного объекта, специалисты могут установить практически все типы возбудителей опасных заболеваний.

Российские военные специалисты развернули мобильную биолабораторию в Италии.

Она разместилась на авиабазе "Ори-аль-Сери" вблизи воздушной гавани Милан/Бергамо в Ломбардии.

Многофункциональный комплекс поможет в диагностике и исследовании клинических проб, взятых для выявления коронавируса.

Также, благодаря широкому функционалу полевой лаборатории, специалисты могут установить практически все типы возбудителей опасных заболеваний.

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