Лавров: «Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией»

Глава внешнеполитического ведомства напомнил о том, что Москва не была инициатором прекращения диалога.

Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Грузией и готова восстановить дипломатические отношения, если Тбилиси «подойдет к этому вопросу» - об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Также глава внешнеполитического ведомства напомнил о том, что Россия не была инициатором прекращения диалога.

Напомним, что после признания Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года грузинской стороной были разорваны дипломатические отношения между странами.

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