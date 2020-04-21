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Лавров: «Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией»

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https://ru.sputnik.md/video/20200421/29967365/lavrov-russia-gotova-vosstanovit-diplomaticheskie-otnosheniya-s-georgia.html

Глава внешнеполитического ведомства напомнил о том, что Москва не была инициатором прекращения диалога.

Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Грузией и готова восстановить дипломатические отношения, если Тбилиси «подойдет к этому вопросу» - об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Также глава внешнеполитического ведомства напомнил о том, что Россия не была инициатором прекращения диалога.

Напомним, что после признания Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года грузинской стороной были разорваны дипломатические отношения между странами.

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