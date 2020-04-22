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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Сколько будут стоить нефть и газ

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https://ru.sputnik.md/video/20200422/29973150/live_skolko-budut-stoit-neft-i-gaz.html
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Сколько будут стоить нефть и газ
В среду, 22 апреля, в 16.00 на сайте Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы РФ по энергетике Павла ЗАВАЛЬНОГО, посвященная актуальной ситуации в области ТЭК России и на мировых энергетических рынках.
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PT1S
2020-04-22T16:00Z

В среду, 22 апреля, в 16.00 на сайте Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы РФ по энергетике Павла ЗАВАЛЬНОГО, посвященная актуальной ситуации в области ТЭК России и на мировых энергетических рынках.

Как ведется работа Комитета в сложившихся обстоятельствах? Какое влияние пандемия оказывает на ТЭК страны и его отрасли? Какова ситуация с оплатой энергоресурсов? Как ведется взаимодействие в области энергетики в рамках Союзного государства и со странами ЕАЭС в условиях пандемии? Как оценивается общая ситуация на мировых энергетических рынках? Что происходит с ценами на нефть? Каковы дальнейшие перспективы после заключения новой сделки ОПЕК+? Чем COVID-19 опасен для поставщиков природного газа и нефти?

Об этом расскажет председатель Комитета Государственной Думы РФ по энергетике Павел ЗАВАЛЬНЫЙ.

Задать свой вопрос спикеру можно, прислав их по адресу presscentre@sputnik.md.

Теги:
газ, нефть, энергоносители


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